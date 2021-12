Anitta aluga mansão em Salvador para passar o carnaval

Anitta já deu o start para os preparativos do carnaval. A musa irá puxar o trio Bloco das Poderosas, no circuito Barra-Ondina, no dia 08 de fevereiro.

E ao que tudo indica a estrela dará uma esticadinha pela cidade, já que alugou uma mansão onde pretende curtir os dias de carnaval com os amigos. Inclusive, Nego do Borel e Jojo Toddynho já estão confirmados para a folia.

