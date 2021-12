O personagem de Thaynara OG em O Sétimo Guardião, novela de Aguinaldo Silva prevista para ir ao ar em maio de 2018, assim como a influenciadora digital, também terá um pezinho no universo das redes sociais. E, de acordo com fontes da emissora, a moça fará várias participações no folhetim, inclusive, no site da novela.

adblock ativo