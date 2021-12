Universidade Aberta do Brasil oferece especialização a distância na Bahia

Um dos principais programas de educação a distância do Ministério da Educação (MEC), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) vai oferecer mais de 40 mil vagas em 2008 em cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, são 291 os pólos de ensino a distância espalhados por todo o País. Mas a boa notícia não pára aí.

“A previsão é de que até 2010 mil pólos estejam em funcionamento”, estima o secretário de Educação a Distância do MEC, * Carlos Eduardo Bielschowsky. Segundo ele, a Bahia está entre os cinco estados com o maior número de pólos da UAB, perdendo apenas para os estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“São ao todo 19 pólos, que vão oferecer 2.120 vagas em cursos de graduação e pós-graduação em parceria com as universidades federais e centros federais de educação tecnológica (Cefet). Essa é uma verdadeira revolução na educação”, disse Bielschowsky.

Dentre as instituições de ensino superior que vão ofertar os cursos pela UAB no estado estão a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As especializações lato sensu estão programadas para começar já no primeiro semestre de 2008.

Somente a Fundação Fiocruz vai oferecer em Salvador, Bom Jesus da Lapa, Itamaraju e Mundo Novo, cursos em Projeto de Investimentos em Saúde; Facilitadores de Educação Permanente em Saúde; Gestão em Saúde e Ativação de Processos de Mudanças na Formação.

Outros municípios contemplados pela UAB serão Camaçari, Carinhanha, Dias D' Ávila, Esplanada, Ipupiara, Itamaraju, Itanhém, Itapicuru, Jacaraci, Lauro de Freitas, Mata de São João, Paratinga, Piritiba, São Sebastião do Passe, Senhor do Bonfim e Simões Filho.

Criada pelo MEC, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, a UAB se destina à formação de professores em exercício que não tenham graduação. Também à população em geral, que já tenha completado o ensino médio e/ou a graduação.

* Ouça trecho da entrevista com o secretário Carlos Eduardo Bielschowsky.

