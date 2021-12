Uneb: mestrado profissional abre seleção para aluno regular

O Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec) do Campus I da Uneb, em Salvador, está com inscrições abertas, até 14 de novembro, para a seleção de aluno regular 2014.1 do curso de mestrado profissional.

São oferecidas 50 vagas, distribuídas entre duas áreas de concentração: gestão de educação e redes sociais e processos tecnológicos e redes sociais.

O mestrado é destinado a professores, gestores, técnicos e demais profissionais interessados que, preferencialmente, desenvolvam ações ligadas à gestão da educação e tecnologias.

As inscrições são realizadas na internet, por meio da página do Gestec, com taxa de R$ 150. Os interessados devem enviar o comprovante de pagamento e os documentos exigidos no edital pelos Correios (via Sedex).

No processo de seleção serão analisados as propostas e o currículo do candidato. O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de dezembro. A matrícula acontece entre os dias 10 e 12 de fevereiro, na secretaria do programa.

