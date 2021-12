Uneb inscreve para especialização em matemática

Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Educação Matemática oferecido pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus de Alagoinhas.

O novo curso de pós-graduação lato sensu oferece 40 vagas destinadas a graduados e licenciados em matemática. Das vagas, 10% são reservadas para técnicos e estudantes egressos da Uneb.

Os interessados devem apresentar os documentos solicitados no edital no colegiado do programa, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e pagar a taxa de R$ 50.

O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de agosto. Mais informações no site da universidade.

