Uneb inscreve para aluno especial de mestrado e doutorado

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inicia nesta segunda-feira, 18, as inscrições para seleção de aluno especial dos cursos de mestrado e doutorado. A seleção é voltada para os programas de Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) e Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) e as inscrições seguem até sexta, 22.

Os interessados em cursar Educação e Contemporaneidade em Salvador devem comparecer à secretaria do programa (Campus I da Uneb - Cabula), das 8h às 12h, portando ficha de inscrição eletrônica, disponível no site www.ppgeduc.uneb.br, comprovante de pagamento da taxa de R$ 60 e documentos exigidos no edital.

Os cursos oferecem 330 vagas distribuídas em 11 disciplinas. O processo seletivo será realizado entre 1º e 7 de março, e a divulgação do resultado está prevista para o dia 8 do mesmo mês.

Para o programa de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, no campus de Paulo Afonso, os as inscrições também são realizadas de forma presencial na secretaria do PPGEcoH, das 8 às 12h e das 14 às 17h, ou por meio de procuração.

Há ainda a opção de realizar inscrição pelos Correios (via Sedex). É preciso apresentar todos os documentos exigidos no edital da seleção e o comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50.

Estão sendo oferecidas 20 vagas para as disciplinas epistemologia ambiental, agroecologia, ecopedagogia e unidades de conservação e corredores ecológicos, ministradas entre março e agosto.

O programa é voltado para candidatos com diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e graduandos da Uneb. O processo seletivo consiste em análise do currículo, da justificativa e da documentação apresentada pelo candidato. O resultado deve ser divulgado no dia 25 de fevereiro.

