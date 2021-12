Senac oferece 15 especializações a distância

O Centro Universitário do Senac está com inscrições abertas para pós-graduação a distância em 15 especializações em 226 polos distribuídos em 26 estados do País, onde serão aplicadas as provas presenciais de seleção. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro de 2014. As especializações a distância serão ofertadas por meio do portal do Senac.

Podem participar, interessados que tenham concluído a graduação e possuam acesso à internet, bem como conhecimentos de informática e navegação em internet para acompanhamento do curso. Também é necessário ter disponibilidade de participar de um encontro presencial por semestre para avaliações obrigatórias no polo escolhido pelo aluno.

Os cursos oferecidos serão de Docência no Ensino Superior, Docência no Ensino Técnico, Design Instrucional, Educação Ambiental para a Sustentabilidade, Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado, Gestão Empreendedora, Gestão Empresarial, Gestão Escolar, Gestão de Marketing, Gestão de Pessoas, Gestão do Varejo, Gestão do Relacionamento com o Cliente, Gestão da Segurança dos Alimentos, Governança de Tecnologia da Informação, Tecnologias na Aprendizagem.

Os 26 estados que possuem polo do Senac são: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

adblock ativo