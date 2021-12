Semps abre 600 vagas para cursos gratuitos do Pronatec

A pré-matrícula para 600 vagas em cursos gratuitos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) abriu nesta segunda-feira, 18. Para realizar a inscrição, os candidatos devem ir a um dos quatro postos do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Oferecidas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), há vagas para os cursos de pedreiro de revestimento em argamassa, almoxarife de obras, armador de ferragem, recepcionista, encanador instalador predial, marceneiro, auxiliar de serviços em comércio, balconista de farmácia, garçom, operador de equipamento de guindar-habilitação e operador de pá-carregadeira.

Para participar do programa é necessário ser beneficiário ou dependente do programa Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os candidatos devem ter idade superior a 16 e inferior a 59.

Os interessados devem comparecer a um dos postos do SIMM no Comércio, Cajazeiras, Cabula ou na Boca do Rio, entre 8h e 17h, munidos de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do Bolsa Família ou Número de Inscrição Social (NIS). Os candidatos com menos de 18 anos devem ainda apresentar documentação do responsável legal.

