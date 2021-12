Seminário da Uneb reúne pesquisadores baianos em Barreiras

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realiza nesta segunda-feira, 5, no campus de Barreiras, o VII Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (SPP), que segue até sexta-feira, 9.

Com o tema Pesquisa e pós-graduação: potencial para inovação e sustentabilidade, o evento reúne pesquisadores, coordenadores de pós-graduação, líderes de grupo de pesquisa, diretores de departamento, docentes e membros da comunidade acadêmica de todo o estado, para socializar as pesquisas realizadas nos cursos de mestrado e doutorado.

Após a cerimônia de abertura, marcada para 19h, no ginásio de esportes do campus, o professor Carlos Frederico Loureiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresenta a palestra Educação ambiental: uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável.

A programação conta também com lançamento de livros, exibição de pôsteres apresentações de pesquisas e momentos culturais, além da realização de um fórum com coordenadores de Núcleos de Pesquisa e Extensão (Nupes) da universidade. Mais informações no site www.uneb.br.

