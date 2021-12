Qual o momento certo para a pós-graduação?

Qual o momento ideal para cursar a pós-graduação? Logo após a graduação ou se deve primeiro adquirir alguma experiência profissional para depois optar?

Os cursos de especialização, mestrado e doutorado atraem, cada vez mais, recém-formados sem o acúmulo de necessária vivência na profissão escolhida.

Esses cursos têm como objetivo ampliar as competências profissionais em uma área específica, oferecendo mais conhecimentos aplicados ao desenvolvimento de projetos, pesquisas e inovação.



Há quem defenda a importância da vivência profissional antes de se optar por determinada especialização.

A professora Fátima Maia, coordenadora da pós-graduação da Unifacs, explica que o ideal é que o aluno já tenha uma maturidade profissional de cerca de dois a três anos de experiência, atuando no mercado, como forma de melhor aproveitar os conteúdos e vivências da pós-graduação.



"Contudo, veem-se cada vez mais recém-formados procurando uma pós-graduação, como forma de se diferenciar no currículo, ou buscando a pós como fonte de uma rede de relacionamentos que possa trazer oportunidades de trabalho ou de empreender", afirma.



Formado em rádio e TV em 2010, Alberto Rodrigues Nunes, 28, não teve dúvidas e, ao concluir a graduação, iniciou a pós. Ele escolheu o curso comunicação mercadológica e, ao concluir, se deu conta de que não era bem o que queria.



Arrependimento



"Agi por impulso. O curso não me agregou nada, nem crescimento nem motivação para buscar novos desafios. Além do total desalinhamento entre o meu objetivo profissional e o que a pós tinha a me oferecer", explica Nunes.



A professora Raquel Leone, coordenadora da pós-graduação da Unijorge, também recomenda que o aluno deve pensar em fazer uma pós quando estiver pronto a aprimorar os conhecimentos e ampliar a qualificação para o mercado de trabalho.



Ela ressalta que, além da qualificação profissional, um curso de pós-graduação é muito importante para a criação de networking (rede de relacionamentos que permite contatos profissionais).



"Esses contatos podem culminar numa recolocação no mercado de trabalho, realização de negócios, compartilhamento de informações estratégicas, dentre outras ações importantes para o aprimoramento profissional".



Segundo Raquel, existem dois tipos de pós-graduação: a lato sensu e a stricto sensu. A primeira consiste em uma especialização com fins de aperfeiçoamento profissional em determinada área do conhecimento.



"Essa especialização deve estar alinhada com a experiência profissional. Através dela, o profissional se atualiza sobre novas técnicas e métodos da área que poderão ser aplicados no seu dia a dia".



A stricto sensu é destinada aos mestrados e doutorados e visa ao aprofundamento do conhecimento acadêmico, formando pesquisadores e professores universitários.



"A partir dessa configuração, percebe-se que, a depender dos objetivos profissionais, há cursos mais adequados e tempos de maturação diferentes", completa.

O perfil desses alunos, conforme Raquel, é de maior maturidade profissional ou acadêmica, com objetivos bem definidos para a evolução de sua capacitação profissional no curso selecionado.

