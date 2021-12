Profissional passa a enxergar além dos próprios limites

Na quinta-feira, 8, a DeVry Brasil, grupo de ensino norte-americano que integra, em Salvador, as faculdades Ruy Barbosa e Área1, lançou uma nova concepção de cursos de pós-graduação, com o Seminário de Desenvolvimento de Pessoas. Foi para explicar sobre esse conceito de curso que o gestor nacional de pós-graduação e desenvolvimento docente da DeVry Brasil, Ricardo Vasques, concedeu entrevista ao A TARDE.

O que é e qual o diferencial desses novos cursos de pós-graduação?

Trata-se de um programa que utiliza recursos necessários à formação dos executivos no País. A construção dos cursos é baseada em competências, e em cada curso o aluno trabalhará 18 estudos de caso e seis projetos de grupo orientados à solução de problemas reais do mundo corporativo, e ainda terá de propor um plano de ação que viabilize a implantação das decisões e estratégias definidas.

Quais são as novidades desse novo modelo de curso?

São muitas novidades, mas vou citar três: o Coaching Executivo, em que todo aluno é acompanhado por um "coach" que o ajudará a desenhar um projeto de desenvolvimento profissional. Esse programa começa com o uso de um instrumento de autoconhecimento chamado Lifo, que permite ao aluno identificar suas potencialidades. Depois, o aluno seleciona um grupo de minicursos para o desenvolvimento de competências gerenciais, de comunicação, liderança e, por último, ele constrói cursos baseados em competência individual.

Quanto tempo dura a pós-graduação?São 18 meses de aulas. Concluída essa etapa, o aluno ainda pode ficar até 120 dias para a conclusão de seu projeto de fim de curso, denominado Projeto de Pesquisa Orientado (PPO).

De que forma essa atualização ajuda ao estudante a planejar a carreira?

O plano, que na pós-graduação DeVry Brasil chamamos de Plano de Desenvolvimento Profissional (PDP), orienta o aluno a planejar a sua carreira procurando equacionar ou balancear as suas potencialidades e fraquezas com as forças e tendências do mercado, por meio das possibilidades de investimento de tempo e outros recursos na aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, gerenciais, de liderança, de comunicação e expressão, de inteligência emocional.

Qual o objetivo desse planejamento?

Os objetivos de carreira definidos devem ser sustentáveis, desafiantes, mas possíveis. O auxílio profissional é altamente recomendável, mesmo que seja para fazer o papel de validação das propostas desenvolvidas individualmente, sem ajuda de terceiros.

Como o profissional que cursa essa pós se destaca no mercado de trabalho?

Ele passa a enxergar além dos seus próprios limites com as experiências de construção de conhecimento. O contato com professores do mercado também é uma grande oportunidade de crescimento do aluno, a partir do momento em que esse professor traz para a sala de aula exemplos e aplicação dos conceitos e teorias às práticas do ambiente de negócios.

adblock ativo