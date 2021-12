Pós-graduação no Mercosul atrai brasileiros

Contato com outra cultura, referenciais teóricos diversos e o aprendizado de mais um idioma são os motivos que impulsionam estudantes de pós-graduação a buscarem cursos ofertados em países que integram o Mercosul.



Embora essa demanda seja ainda tímida, já que a rota para especialização acadêmica se voltou mais para países europeus e Estados Unidos, os cursos de mestrado e doutorado em locais como Argentina e Uruguai têm registrado cada vez mais a presença de estudantes brasileiros.



De acordo com o 1º-vice-presidente da Associação Cultural Caballeros de Santiago em Salvador, Antonio Carlos Sanches Cardoso, a procura por estudos em países latino-americanos cresceu, principalmente, devido a questões econômicas.



"É mais em conta fazer mestrado na Argentina, já que o real está mais valorizado do que o peso. Além disso, existem vantagens como o aprendizado de mais um idioma e a vivência de cultura diferente", observa Cardoso.



Investimento - Os benefícios desse investimento para a carreira profissional são diversos. Por isso, o professor-doutor da Paidos Educação Continuada Eniel Espírito Santo diz que o retorno do valor investido na especialização é certo, já que o estudante sai do curso mais capacitado para o mercado.

Segundo ele, o programa de mestrado da instituição UDE (Montevidéu, Uruguai) custa em média 36 parcelas de R$ 387, que é mais barato do que um mestrado no Brasil em instituição privada.

Mais vagas - Outro fator importante é a quantidade de vagas no Mercosul. "A maioria dos programas existentes tem boa oferta, que é superior às existentes no Brasil. Isso torna possível o ingresso de mais estudantes", completa Eniel.

Já para a professora de mestrado em política e cidadania da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) Kátia Siqueira, o que estimula a escolha pelos estudos em países latino-americanos é a facilidade de entender o idioma, que é uma das línguas mais faladas no mundo.

"O idioma é próximo do português e, por isso, os estudantes se integram com mais facilidade, se adaptam naturalmente às mudanças. Essa experiência só acrescenta e agrega conhecimento para o sucesso da vida profissional", constata ela.

Uma dúvida muito comum entre os estudantes é sobre o reconhecimento do título no Brasil. Portanto, Siqueira orienta que seja feita uma pesquisa sobre as instituições antes da escolha. "A pessoa pode conferir o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que tem lista e conceito dos cursos".

Porém a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9394/96) diz que todos os títulos emitidos no exterior necessitam ser revalidados por uma universidade brasileira que possua curso equivalente ao cumprido em outro país. Sendo assim, após o processo de revalidação, o diploma de mestrado emitido no Mercosul possui validade plena em território nacional. Esse processo de validação pode durar algum tempo, segundo a professora da Unime Ellisângela Rodrigues. "Esperei por quase dois anos para acontecer a convalidação do diploma, o bom é que aconteceu. O aprendizado de outro idioma, viver outras culturas, enfim, toda a experiência contribui para o desenvolvimento profissional", diz ela.





