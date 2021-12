Pós-graduação contribui para o desenvolvimento econômico

Os cursos stricto sensu (compreendem programas de mestrado e doutorado), além de formar profissionais mais capacitados e professores conceituados, também contribuem para o desenvolvimento econômico da Bahia e região Nordeste.

"A formação de profissionais em economia e relações internacionais de alta qualificação reforçará os quadros docentes públicos e privados. Teremos possibilidade maior de ampliar as pesquisas e estudos voltados ao desenvolvimento econômico no estado", observa o diretor da Faculdade de Economia da Ufba, Paulo Balanco.

Mais estudantes

Para ele, os novos cursos irão atrair a atenção de estudantes de fora da Bahia. "À medida que o curso for se consolidando, implicará melhoria do prestígio e, com isso, atrairá estudantes formados em universidades de outros estados. Mas acreditamos que, já na primeira seleção, teremos candidatos de fora da Bahia interessados em cursar o doutorado na Ufba", disse.

adblock ativo