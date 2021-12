Liga universitária contribui para a formação profissional

As Ligas Universitárias, comuns nos Estados Unidos e em alguns países europeus, contribuem para a formação profissional dos alunos do ensino superior.



Na Bahia, por exemplo, há atualmente duas ligas, ou seja, grupos formados por estudantes de empreendedorismo, na Universidade Federal da Bahia, e de engenharia, na Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira (Faahf), no município de Luís Eduardo Magalhães. Ambas organizam ações referentes a suas áreas de atuação.



Exemplo disso é o "Vem pro Play", organizado pela Liga de Empreendedorismo da Ufba, constituído de um conjunto de palestras sobre empreendedorismo.



Segundo Ticiana Figueirêdo, da liga universitária da Ufba, o "Vem Pro Play" ocorreu no Parque Tecnológico, local que tem incubadoras e startups.



"Reunimos 70 pessoas e tivemos patrocínio do Sebrae e parceria com empresas juniores, com a editora da universidade - a Edufba -, e a camisetaria de arte Antares. O Sebrae, inclusive, quer investir em empreendedorismo de oportunidade, como a nossa liga".



O grupo da Ufba existe desde agosto de 2013 e tem 32 membros. Há projetos previstos para ser realizados pela liga até o final do ano letivo.



O "Se Liga na Aula" é uma ação quinzenal em sala de aula, para estimular a atitude empreendedora e inclui o Lab, um laboratório que funciona como grupo de estudos práticos, em que os jovens elaboram planos de negócio e de marketing. Há ainda o Lue Weekend, evento de 72h, visando a negócios.



"Trata-se de uma imersão para que os empreendedores entrem com uma ideia e saiam com uma empresa", diz Ticiana.



A Liga Pontos é um evento de final de ano, no formato de uma feira para cerca de 1,5 mil jovens empreendedores universitários, explica.



Mercado de trabalho



Para o analista de marketing da Fundação Estuda, Tiago Pizzolo, essas ligas são fundamentais para o estudante que quer se dar bem na realidade do mundo profissional.

Tanto pelos projetos realizados durante a graduação, quanto pelo networking (rede de contatos).



"As ligas promovem diversas ações no meio universitário, foca em atividades de capacitação e oportunidades de envolvimento e ingresso nessas áreas. O estudante sai da universidade mais preparado para o mercado de trabalho", afirma Pizzolo.



Entre as atividades que as ligas realizam estão palestras, cursos, treinamentos, grupos de estudo, simulações, resoluções de caso, competições, eventos de networking e programas de mentoring (tutoria que visa orientar o aluno quanto à carreira).



Existem ligas nas mais variadas áreas de atuação, como as com foco em mercado financeiro, gestão empresarial, saúde, entre outras.

De acordo com Pizzolo, estudantes interessados em ingressar ou criar uma liga na sua instituição pode entrar em contato com a Fundação Estudar (ver quadro informativo nesta página).



Estágio



Antes de atuar profissionalmente qualquer estudante deve passar primeiro pelo estágio, que é o momento de desenvolver o que se está estudando na graduação.



Na liga da Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira, por exemplo, uma das vantagens encontradas pelos participantes é o mapeamento feito pelos alunos, de empresas da região que disponibiliza vagas de estágio para os universitários.



Iniciada em fevereiro deste ano, o grupo começou a atuar de forma prática há um mês, mas já está em fase de crescimento. "Contamos hoje com três membros apenas, mas sabemos que outras pessoas estão interessadas", revela Larissa Giotti, responsável pela liga universitária da Faahf , em Luís Eduardo Magalhães.



Segundo ela, apesar de pouco tempo e de pessoas envolvidas, a liga já conquistou muitas coisas, como a organização da Semana Acadêmica, dedicada a palestras, workshops e cursos.



"Todos os estudantes da faculdade podem participar. O Crea-BA, inclusive, aceitou participar do evento e confirmamos alguns palestrantes, como o especialista em coaching Eduardo Zempulski. Apesar do foco nos alunos, o evento será aberto ao público e esperamos cerca de mil pessoas", conta Giotti.

