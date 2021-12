Fundação abre inscrição para curso de formação no exterior

A Fundação Botín abriu inscrições para o programa de bolsas do curso de Fortalecimento da Gestão Pública na América Latina. São 40 bolsas para estudantes da América Latina que completaram entre 50% a 75% de seus estudos universitários.

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação até o dia 26 de maio. É necessário ter um bom desempenho acadêmico e domínio em Inglês.

As pessoas selecionadas farão um curso intensivo de oito semanas para formação nas áreas de Sociedade, Economia, Fortalecimento Institucional e Função Pública, e Ética e Filosofia Política. O curso inclui a produção de projeto, que será avaliado por uma banca no final do programa.

O programa inclui visitas institucionais na Espanha e na Bélgica e etapas na Universidade de Brown, nos Estados Unidos e na Fundação Getúlio Vargas, no Brasil. Todo os gastos ficarão por conta da fundação.

