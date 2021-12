FIB inscreve para pós-graduação

A Estácio FIB está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação nas modalidades EAD e presencial. São 31 cursos com duração de 18 a 24 meses nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, tecnologia, entre outras. A instituição disponibiliza diversas opções para quem tem formação superior completa e deseja investir na qualificação profissional: gestão estratégica de marketing e vendas, administração estratégica; engenharia de segurança do trabalho; gestão de qualidade em gastronomia entre outros. Informações pelo posgrad.fib@estacio.br ou pelo telefone: 2107-8185.

