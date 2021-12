Brasil representa 2% das publicações científicas mundiais

Uma das grandes dificuldades para os pesquisadores brasileiros é conseguir recursos para exercer suas atividades. Mesmo com o crescimento da produção acadêmica no País, esse ainda é um empecilho. As alternativas são as bolsas oferecidas por agências nacionais, a exemplo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A instituição investe, anualmente, cerca de R$ 600 milhões só para bolsas de pesquisa, o que representa 65% de seu orçamento. Em entrevista ao repórter Aguirre Peixoto, do A Tarde On Line, o diretor de programas do CNPq, José Roberto Drugowich, comenta sobre a atual situação da pesquisa científica no Brasil e explica as ofertas de bolsas da instituição.

A Tarde On Line - A pesquisa científica tem crescido no Brasil nos últimos anos?

José Roberto Drugowich - A pesquisa feita por pesquisadores brasileiros tem crescido bastante. Para dar um exemplo, eu poderia citar que, no início da década de 80, os pesquisadores brasileiros publicavam cerca de 2 mil artigos em revistas especializadas. Hoje, são praticamente 20 mil artigos. Na época, o Brasil era responsável por 0,5% de tudo que saía nas revistas. Hoje esse número já chegou a 2%, então é um crescimento considerável.

A Tarde On Line - A que o senhor atribui esse crescimento?

José Roberto Drugowich - A um investimento que foi feito nos últimos 50 anos. É recente, mas vem dando resultados. A criação do CNPQ, da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), depois a criação do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e das fundações estaduais de apoio à pesquisa. Essas agências todas se preocuparam, em um primeiro momento, com a formação de recursos humanos. Mandaram pessoas para fora do País para fazer doutorado e também houve uma preocupação grande com a iniciação científica, para fomentar a pesquisa no Brasil.

A Tarde On Line - Qual a importância para um País incentivar a pesquisa?

José Roberto Drugowich - A grande vantagem de você ter gente trabalhando na fronteira do conhecimento é que é possível, rapidamente, redirecionar a investigação nos setores que o País precisa. Por exemplo, nós não teríamos os profissionais que temos na área da Saúde se não tivéssemos essa competência instalada. As novas descobertas, não só para conseguí-las mas também para dominá-las, você precisa de gente capacitada. Então o investimento na formação de recursos humanos e na manutenção de bons laboratórios fazendo pesquisa e desenvolvendo conhecimento é importante para que o País não perca o contato com o que acontece no mundo todo.

A Tarde On Line - Quais são as maiores dificuldades que enfrentam os pesquisadores brasileiros?

José Roberto Drugowich - A maior dificuldade é conseguir recursos. Ao longo dos anos, sempre houve essa limitação. Tivemos períodos melhores, com mais recursos, entre as décadas de 60 e 80. Já na década de 90 houve muitas dificuldades, mas nos últimos anos vivemos uma situação diferente, com investimentos altos. Os pesquisadores têm conseguido obter recursos, mas ainda assim é uma competição bastante aguerrida. Nos grandes editais que a CNPq lança, a demanda atendida representa 20 a 30% dos concorrentes. Isso dá idéia de como é difícil, mas tem que ser assim mesmo, nos países desenvolvidos também não é todo mundo que apresenta um projeto que consegue recursos. Estamos vivendo um bom momento, têm havido investimentos do CNPq e da Finepe, ligados ao Ministério da Tecnologia, e também do MEC (Ministério da Educação), por parte da Capes.

A Tarde On Line - Como é possível conseguir uma bolsa de pesquisa dessas agências?

José Roberto Drugowich - São várias modalidades de bolsas. Existe uma bolsa de produtividade de pesquisa, que para ser obtida tem que entrar em um edital lançado pelo CNPq uma vez por ano. Ela já é para profissionais que atuem como pesquisadores, normalmente professores de universidades ou pesquisadores de institutos de pesquisa. Mas há outras modalidades, como as bolsas de formação, mestrado, doutorado e iniciação científica. Elas podem ser obtidas diretamente nos cursos de pós-graduação, que têm direito a cotas de bolsas. O CNPq e a Capes passam as bolsas para que os coordenadores façam a seleção dos alunos, indicando os escolhidos às agências.

A Tarde On Line - Qual o perfil do aluno que as universidades costumam conceder bolsa?

José Roberto Drugowich - Em geral, o fato de já ter passado por um programa de iniciação científica ajuda bastante. É sinal de que ele teve interesse em participar de uma atividade desse tipo durante sua graduação, mas não é restritivo. Você pode ter estudantes aprovados para bolsas sem ter passado por uma iniciação científica. Geralmente são feitas provas e entrevistas para selecionar, há uma série de requisitos analisados, mas depende de cada universidade.

A Tarde On Line - Quanto o CNPq investe por ano em bolsas para pesquisa?

José Roberto Drugowich - O CNPq tem um orçamento de R$ 900 milhões. Ele chega a executar, com recursos que vêm de outros ministérios, R$ 1 bilhão e 200 milhões em todos os seus programas. Os programas de bolsas, desde iniciação científica até produtividade por pesquisa, representam cerca de 65% do orçamento.

