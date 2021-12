Violência contra a mulher é tema de palestra no Conjunto Penal de Juazeiro

A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade do Estado da Bahia (SEDES), rendeu, nesta terça-feira (5), mais uma palestra sobre a temática, desta vez no no Conjunto Penal de Juazeiro. Durante a ação, a palestrante Karintia Gonçalves abordou os diversos tipos de violências sofridas pelas mulheres e ouviu os relatos das participantes, como a detenta Lília Almeida. “Foi um momento muito especial com o qual aprendi muito sobre a questão da violência contra a mulher. Certamente, colocarei todos esses ensinamentos em prática quando eu sair daqui”, disse.

A palestrante Karintia Gonçalves avaliou o evento como uma iniciativa positiva. “Esse encontro é uma contribuição enquanto psicóloga e um dever de todo profissional no combate à violência contra a mulher, principalmente a mulher encarcerada, que tem uma realidade totalmente diferente. Infelizmente, a maioria ainda é carente de informações sobre os seus direitos e do quanto necessitam acreditar em possibilidades de retorno à sociedade com dignidade e respeito”.

O pedagogo do Conjunto Penal, Enio Costa, afirmou que a luta pelo fim da violência contra a mulher é uma tarefa coletiva. “Devemos falar sobre o enfrentamento em todos os espaços, pois a violência de gênero é o tipo que mais afeta a vida das mulheres, gerando insegurança, medo, sofrimento, lesões físicas, mentais e sexuais, além da permanente ameaça e efetiva morte”, opinou.

Campanha

Desde o início da campanha em 25/11, estão sendo desenvolvidas atividades de conscientização abordando o tema da violência doméstica, da prevenção ao enfrentamento. “A cada ação promovida nesses dias de campanha encontramos realidades diferentes a partir dos relatos ouvidos, mas encontramos em comum as violências sofridas pelas mulheres que ainda são marcantes. Então, precisamos intensificar essas ações a cada dia e buscar banir de vez essa realidade na nossa sociedade”, pontuou a diretora da SEDES, Quitéria Lima.

