Veículo furtado em menos de 24h é recuperado em Paulo Afonso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar, na tarde de segunda-feira, 29, um veículo furtado a algumas horas, no município de Paulo Afonso. De acordo com informações da PRF, os policiais averiguaram a denúncia de populares sobre um veículo abandonado às margens da BR-110.

O Vw/Gol estava sem os pneus. Segundo a PRF, as placas encontradas no automóvel ainda não apresentavam registro de roubo/furto nos sistemas, mas a polícia judiciária da região confirmou que se tratavam de um veículo com registro de furto.

A proprietária afirmou que o crime ocorreu no domingo, 28, por volta das 16h30, em frente à sua residência. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paulo Afonso para as demais apurações.

