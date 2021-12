Unidade de abatedouro e frigorífico é inaugurada em Bom Jesus da Lapa

Com capacidade para abater 100 bovinos por dia, a unidade de abatedouro e frigorífico do povoado de Salinas, em Bom Jesus da Lapa, foi inaugurada pelo governador Rui Costa, nesse final de semana. Segundo ele, o equipamento desenvolvido pelo Governo do Estado representa um avanço na cadeia produtiva, pois atende à legislação sanitária, co. “Trata-se de um investimento importantíssimo para a economia da região. O objetivo é abater animais de grande e pequeno porte e a importância disso para uma cidade de 70 mil habitantes e uma região de 200 mil habitantes é que a gente consuma carne com os cuidados sanitários, porque isso é saúde. Isso ajuda a economia da região. Quem cria animal pode aumentar a criação e a economia vai ficar mais forte”, declarou Rui, que investiu cerca de R$ 5 milhões, entre obra e equipamentos.

Ainda na visita à cidade, o governador entregou os Sistemas de Abastecimento de Água das localidades de Quilombo de Rio das Rãs, Vila Paraíso, Assentamento Boa Esperança, Canela, Primeira Várzea e Vargem de Dentro, no valor de R$ 870 mil. A iniciativa levará água limpa para 470 moradores da zona rural. Outros 1.652 pequenos proprietários de terra receberam certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A publicação de um convênio no valor de R$ 650 mil com um consórcio da região para recuperação da BA-160 também foi anunciada por Rui Costa, bem como a publicação da licitação para criação do projeto do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa, no valor de R$ 600 mil. A empresa vencedora será divulgada em julho.

Além disso, os municípios de Bom Jesus da Lapa, Correntina, Boquira, Oliveira dos Brejinhos, Ibotirama e Baianópolis receberam novas ambulâncias, bem como as Polícias Militares de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Macaúbas ganharam novas viaturas e motos. Já as cidades de Caturama, Cristópolis e Ibiassucê foram beneficiadas com a entrega de três aparelhos de raio-x e Bom Jesus da Lapa recebeu, ainda, um trator com implementos. Rui Costa anunciou uma licitação para pavimentação do bairro Vila Nova e a construção da unidade de hemodiálise no Hospital Municipal Carmela Dutra em Bom Jesus da Lapa, cuja obra será realizada em parceria com a prefeitura, em um investimento de R$1,5 milhão.

