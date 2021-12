Turismo religioso em Curaçá é tema de curso de qualificação

Cursos de qualificação para dinamizar, em especial, o turismo religioso no município de Curaça estão promovidos pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR). As ações de educação para o turismo tiveram início nesta quarta-feira (14), com palestra sobre noções conceituais, fluxo turístico, sazonalidade, cadeia produtiva e segmentação turística, dentre outras questões. As aulas, que prosseguem até esta quinta (15), no auditório Joivan, estão a cargo da equipe técnica da Diretoria de Qualificação e Segmentos Turísticos da SETUR e têm como público a comunidade religiosa, empresários e trabalhadores de empreendimentos turísticos. A iniciativa conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Curaçá.

As discussões voltadas para o segmento do turismo religioso têm como principais focos as festas de Nossa Senhora Aparecida, que acontece no mês de outubro, e São Benedito, realizada em dezembro, além da Missa do Vaqueiro, em julho, responsável pela atração de mais de dez mil visitantes. Entre os itens que estão sendo discutidos, destaque para os desafios para o desenvolvimento do turismo religioso, benefícios, aspectos históricos e experiências de sucesso no Brasil e em outros países, como Aparecida, em São Paulo e em Portugal.

Na quinta-feira (15), os temas serão qualidade no atendimento ao turista e produção associada ao turismo, apresentada como alternativa para geração de emprego e renda. O objetivo, conforme os organizadores do evento, é inserir produtos locais na cadeia do turismo, promovendo o fornecimento de insumos a hotéis, pousadas, bares, restaurantes e lojas de souvenir.

