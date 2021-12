Trio é preso em plantação ilegal de maconha na Bahia

Três homens foram presos, na manhã desta quarta-feira, 30, após serem flagrados acampando em uma plantação ilegal de maconha, no povoado de Serra Pimenta, no município de Casa Nova. Na plantação havia mais de três mil pés de maconha prontos para colheita. O material foi incinerado pela polícia.

De acordo com informações do Acorda Cidade, no local foram encontrados botijão de gás, panelas, redes e outros itens necessários para o acampamento e descanso do trio.

“Essa roça tinha toda uma estrutura com cozinha e cacimbas improvisadas para irrigação das mudas”, explicou o subcomandante da 25ª CIPM, capitão Gilvani Denison Nascimento Aguiar, ao Acorda Cidade.

As mudas tinham cerca de dois metros de altura e renderiam 320 kg de maconha que poderiam ser comercializados por R$ 250 mil pelo tráfico de drogas.

Foram apreendidas no local duas armas, uma artesanal e uma calibre 12.

adblock ativo