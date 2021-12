Três municípios baianos têm situação de emergência decretada

O Governo da Bahia reconheceu estado de emergência nos municípios de Muquém, Buritirama e Igaporã. As homologações dos decretos municipais foram publicadas no Diário Oficial (DOE) desta terça (5), considerando os danos decorrentes da estiagem, que afeta as atividades econômicas e atinge a população dessas cidades.

A medida em Muquém e Buritirama é válida por 180 dias. Já em Igaporã, o decreto tem validade de 60 dias. Por conta dos decretos, ao longo desses períodos estabelecidos, as gestões municipais poderão realizar compras e contratar serviços relacionados à situação com dispensa de licitação.

