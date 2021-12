Trecho recuperado da BA-722 e obras de abastecimento são entregues em Casa Nova

Com um investimento de R$ 9,63 milhões, o asfaltamento e sinalização dos 39 quilômetros da BA-722 que ligam o distrito de Pau a Pique, em Casa Nova, à BR-235, foram inaugurados, nesta terça-feira (12), pelo governador Rui Costa. No trecho, passam boa parte da produção agrícola da região e as mercadorias que são comercializadas naquele povoado. Ainda no município, Rui entregou sistemas integrados de abastecimento de água para, aproximadamente, mil moradores de dez localidades e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênios do Bahia Produtiva.

O governador destacou que a recuperação de estradas é um investimento que traz desenvolvimento regional e econômico, além de conforto e segurança para a população. “Foram quase R$ 10 milhões investidos em um momento de crise. Hoje, nós temos sete Estados brasileiros com decretos de calamidade financeira, que não conseguem pagar salários em dia. Mas a Bahia chegou até aqui e os baianos podem se orgulhar, porque o nosso Estado não atrasou um dia sequer o pagamento de servidores e ainda continuamos fazendo investimentos para melhorar a vida das pessoas”.

Na ocasião, Rui Costa também anunciou o início do projeto de ligação entre os distritos de Pau a Pique e Bem Bom. “É fundamental, pela distância de Casa Nova, que haja uma integração, uma união de serviços, da economia dos distritos de Bem Bom e Pau a Pique. Eu disse que anunciaria essa obra na entrega da BA-722, então, eu já autorizei, hoje, a Secretaria de Infraestrutura a concluir o projeto da estrada que vai ligar os dois distritos”, declarou.

Também foram entregues os nove sistemas simplificados de água implantados na região, que beneficiam dez comunidades, cujo investimento foi de R$ 1,7 milhão. “A nossa saúde é fruto de três coisas: a água que a gente bebe, a comida que a gente ingere e os exercícios que a gente faz. Por isso, quero disponibilizar para todos os prefeitos. Procurem o governo do Estado para levar o abastecimento de água para onde ainda não há água potável”, disse Rui Costa. Os sistemas integrados de abastecimento de água vão beneficiar cerca de moradores de Belmonte-Curral Novo, Riachão, Sítio Cachoeira, Cacimbas, Lagoa do Alegre, Lagoa dos Negros de Cima, Lagoa dos Negros de Baixo, Ouricuri, Luiz Viana e Salgadinho.

Nestas localidades, que também contarão com sistemas de dessalinização da água, foram implantados 3.870 metros de adução, construídos 21 reservatórios de água e implantados 3.150 metros de distribuição de rede, conforme o chefe do executivo baiano. Além disso, em cada localidade foi construído um tanque para dessedentação animal. A implantação dos sistemas de água nessas comunidades foi realizada por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB).

Ainda em Casa Nova, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) foi autorizada a celebrar seis convênios através do Projeto Bahia Produtiva, nos segmentos de qualificação de agroindústrias e socioambientais quilombolas. Além disso, Rui Costa afirmou para a população que o município irá ganhar duas novas escolas estaduais. “Hoje, vou ter uma reunião com o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, porque teremos ainda este mês a publicação no Diário Oficial para a construção de várias escolas em todo o Estado. Uma delas será aqui na comunidade de Santana do Sobrado, no valor de R$ 4,5 milhões. E vou aproveitar a oportunidade para anunciar outra aqui no distrito de Pau a Pique”, discursou Rui, anunciando, também, a retomada das obras para conclusão do módulo com duas salas multifuncionais e sanitário no Colégio Estadual Getúlio Vargas, na sede do município.

adblock ativo