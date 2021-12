Trecho da BA-210 é novamente recuperado

Serviços de manutenção no trecho da BA-210 que liga o distrito de Quixaba à sede do município de Sento Sé estão sendo novamente realizados pela equipe de recuperação e manutenção de estradas do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF). Entre as ações, estão sendo feitas roçagem, limpeza lateral e limpeza de bueiros, além de tapa buracos com massa asfáltica.

O engenheiro civil responsável pelas obras, Marcos Martins, explica que a manutenção ocorre de forma continuada. “Estamos novamente nesse trecho realizando esses serviços primordiais, por meio de convênio com o Governo do Estado da Bahia. Enquanto durar o contrato serão executados serviços corretivos e preventivos nos trechos contemplados”.

adblock ativo