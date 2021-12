Terminal Pesqueiro em Sobradinho tem aumento de 10% da sua produção

Empresa vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, o Terminal Pesqueiro da Bahia Pesca em Sobradinho alcançou, em 2018, a marca de 1.300 toneladas de pescado – número 10% maior que o obtido no ano anterior. Realizado pela Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Peixes de Sobradinho, o beneficiamento agrega valor ao produto da pesca que, ao invés de ser vendido ao natural, passa por um processo de refrigeração, evisceração e descamação para aumentar sua vida útil e realçar as partes nobres dos produtos.

O presidente da empresa, Eduardo Rodrigues, destaca que a estrutura beneficiou também cerca de 100 piscicultores do lago de Sobradinho, que utilizam os serviços do terminal. “O Terminal de Sobradinho atende toda a cadeia produtiva da pesca na região, sendo o suporte dos piscicultores, que deixam de tratar o pescado na beira do lago. Desta forma, o equipamento aumenta a receita dos piscicultores, gera emprego para as pescadoras da cooperativa e diminui o impacto ambiental da atividade”, afirma o gestor.

adblock ativo