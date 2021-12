Suspeito de homicídio é preso no município de Paulo Afonso

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 25, no bairro Jardim Aeroporto, em Paulo Afonso (distante a 434 km de Salvador), no Vale São-Franciscano da Bahia. Ele é suspeito de ser autor do homicídio de Ricardo Quintino Alves Filho, ocorrido no dia 6 de março.

De acordo com a Polícia Civil, a ação das equipes terminaram com uma espingarda, uma pistola, um revolver, 123 munições de diferentes calibres, um colete balístico, 104 espoletas, duas caixas de pólvora e um socador apreendidos.

As armas serão periciadas, para saber se tiveram alguma participação no assassinato. O homem foi autuado em flagrante pela posse ilegal dos armamentos, munições de uso restrito e colete balístico.

Ele passará por audiência de custódia e deverá seguir para o sistema prisional.

