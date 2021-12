Suspeito de furtar cerca de 600 kg de ferro dos trilhos de ferrovia é preso em Juazeiro

Um homem de 53 anos, suspeito de furtar cerca de 600 kg de ferro dos trilhos da Rede Ferroviária Federal, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 23, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro, Vale São-Franciscano da Bahia. Na ação, o homem estava na companhia de mais três indivíduos, que conseguiram fugir, e um adolescente, que foi apreendido.

Segundo informações da Polícia Civil, os homens estavam, no momento em que a equipe policial chegou, retirando as travas e pinos dos trilhos. Às margens da via férrea, já havia sido colocado parte do produto furtado. Os aproximadamente 600kg de ferro seriam vendidos. Conforme investigações, o quilo do item custa R$ 2 no mercado ilegal da região.

Preso por suspeita de furto qualificado e corrupção de menores, o homem informou que recebeu R$ 70 pela prática do crime, em regime de diária, de um dos homens que fugiu na ocasião e é, de acordo com investiações, apontado como líder do grupo.

Com os suspeitos ainda foram apreendidos um automóvel, modelo Ford Ecosport, e um reboque que eram usados para transportar o material. O adolescente e o homem foram submetidos a exames de lesão corporal e, em seguida, ficaram à disposição do Poder Judiciário.

