Sobradinho comemora aniversário com entregas e celebração de convênios

Entregas nas áreas de saúde e infraestrutura e assinatura de convênios em benefício a atividades ligadas à pesca e à agricultura marcaram as comemorações dos 29 anos de emancipação política do município de Sobradinho, no Norte da Bahia, no sábado (24). Os convênios celebrados fazem parte do programa Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Os dois projetos somam investimentos de R$ 1,5 milhão e beneficiam diretamente 82 famílias de piscicultores e agricultores.

"O Estado brasileiro com maior número de agricultores familiares é a Bahia, com mais de três milhões de baianos dedicados ao campo. Mecanização e assistência técnica ampliam a renda e fazem a roda da economia girar nos municípios. Temos que dar oportunidade à nossa gente", afirmou o governador Rui Costa, durante visita ao município.

Os convênios vão permitir o direcionamento de veículos, equipamentos fabris e até a execução de plano de negócios. A ideia é impulsionar a agricultura familiar e o desenvolvimento rural pelos próximos anos na região. Para isso, serão realizadas também visitas e oficinas.

Uma das signatárias dos documentos, a presidente da Cooperativa de Beneficiamento de Pescado, Maria Aparecida Mendes, não vê a hora de a entidade ser equipada. “Isso vai facilitar o trabalho e nós vamos conseguir aumentar a produção e gerar mais renda para nossas famílias”.

Foram entregues, também, ambulâncias para Sobradinho e mais três municípios vizinhos: Juazeiro, Uauá e Jaguarari. Além disso, a partir de uma parceria entre Estado e Prefeitura, o governador inaugurou a extensão da rede de iluminação pública e uma ciclovia, ambas na Avenida Paulo Afonso, com recursos de R$ 360 mil e R$ 470 mil, respectivamente, e a entrega oficial da pavimentação das ruas no bairro São Joaquim, no valor de R$ 394 mil, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER).

