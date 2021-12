Sobradinho, Casa Nova e Sento-Sé são beneficiados com obras nas estradas

A equipe de obras do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) finalizou os serviços de recuperação em trechos da BA-210 que liga Sobradinho ao distrito de Piçarrão, em Sento-Sé. Foram executados os serviços de restauração de acostamento com assoriamento, roço com máquina e manual e tapa buracos.

O trabalho de manutenção e recuperação também foi executado na BA-316, no trecho da Comunidade do Papagaio, sentido Sobradinho, e no trecho da Barragem de Sobradinho, sentido Casa Nova. Foram realizados serviços de tapa buracos, roço manual e com máquina, e limpeza de bueiros.

Os serviços de recuperação e melhorias das estradas fazem parte de um trabalho contínuo do CONSTESF, através de convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Governo Estado da Bahia (SEINFRA). As ações visam garantir qualidade de mobilidade e segurança aos condutores.

