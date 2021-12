Setor sucroenergético deverá potencializar economicamente o Médio São Francisco

Empresários, agrônomos e agentes de bancos de fomento e de fundos de investimentos que foram conhecer a implantação do Polo de Desenvolvimento Bioenergético e Sucroalcooleiro consideraram que a Bahia pode ter um “novo eldorado” sucroenergético. A comitiva de negócios, chefiada pelo vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), esteve em Muquém do São Francisco e Barra do Rio Grande, para atrair novos investidores para o projeto. O investimento é uma aposta do Governo do Estado para potencializar econômica e socialmente o Médio São Francisco baiano

A intenção do polo é tornar a Bahia autossuficiente na produção sucroalcooleira em áreas irrigadas, diversificar o potencial energético da região, gerar emprego e descentralizar a arrecadação de ICMS no Estado. DE acordo com João Leão, a projeção é que o polo pode gerar 9,2 mil empregos diretos e mais 30 mil indiretos na região, nos próximos anos. Isto porque a primeira usina de cana-de-açúcar, de um total de dez previstas para a produção de etanol, açúcar e energia de biomassa, está sendo implantada em Muquém do São Francisco, pelo Grupo Paranhos. O protocolo de intenções assinado com a SDE prevê investimentos de R$ 107 milhões, com possibilidade de gerar 921 empregos diretos e até três mil empregos indiretos.

“Trouxemos usineiros de diversas partes do país, todos atestam que há viabilidade econômica. A qualidade da cana e do solo os encantou. Temos a possibilidade concreta de implantar aqui mais indústrias sucroalcooleiras, nas quais serão fabricados açúcar, etanol e energia de biomassa com o bagaço da cana. A Bahia, com todo esse potencial, importa esses insumos. Mas, se nosso mercado consumidor está aqui no Estado, é aqui que vamos produzir”, destaca o vice-governador que, junto à comitiva, visitou também a Agrovale, referência em agricultura irrigada no setor Sucroalcooleiro em Juazeiro.

O presidente do grupo investidor, Sergio Paranhos, a usina vai dinamizar a economia regional e elevar até a pauta de exportações do Estado. “Além disso, a topografia favorável do terreno, o clima e a tecnologia de irrigação tornam o investimento viável”. A unidade industrial em implantação, além de já empregar a população local no plantio e na construção da usina, terá capacidade de produzir 1,9 milhões sacas/ano de açúcar, 9,4 mil m³/ano de etanol anidro e 9,4 mil m³/ano de etanol hidratado, conforme Paranhos.

Cana-de-acúcar – A Bahia é, hoje, o 10º Estado na produção de cana-de-açúcar. O Estado consumiu 800 mil m³ de etanol em 2018 e produziu apenas 10%. O consumo de açúcar é de cerca de 600 mil toneladas, entretanto, a produção baiana na safra 2017/2018 foi de apenas 160 mil/toneladas, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-açúcar e o Sindaçúcar.

O Polo de Desenvolvimento Bioenergético e Sucroalcooleiro, em implantação, foi visitado por comitiva de negócios.

adblock ativo