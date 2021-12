Serviço de Inspeção Municipal será implantado em municípios do Sertão do São Francisco.

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) será implantado em dez municípios do Sertão do São Francisco. O anúncio foi dado pelo presidente do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, durante o Encontro do Serviço de Inspeção Municipal no Território Sertão do São Francisco, promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O SIM é um serviço sanitário voltado para produtores familiares com a finalidade de inspecionar e fiscalizar agroindústrias que produzem e comercializam produtos de origem animal e vegetal a nível local. Genário Rabelo explica que todos os municípios do Território do Sertão do São Francisco (Juazeiro, Casa Nova, Sento-Sé, Pilão Arcado, Remanso, Curaçá, Uauá, Canudos, Sobradinho e Campo Alegre de Lourdes) serão orientados pelo CONSTESF, órgão responsável por contratar equipe para auxiliar cada município no processo de implantação do serviço.

Ainda de acordo com o presidente do consórcio, o SIM fará com que os pequenos empreendimentos consigam se legalizar e, assim, comercializar seus produtos no próprio município. "São ações como essa que dão oportunidade aos pequenos produtores de melhorar a sua qualidade de vida. Assinamos um convênio com a CAR e, com certeza, esse serviço chegará a todos os municípios do território. Em março, montaremos a equipe que irá apoiar a implantação do SIM nos demais municípios do território", declarou.

