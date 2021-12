SENAR Bahia abre processo seletivo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), ligado ao sistema FAEB, abriu processo seletivo para a contratação de profissionais para atuar no Centro de Excelência do SENAR, no município baiano de Juazeiro. São três cargos para cadastro reserva: bibliotecário, secretária escolar e assistente de secretaria escolar. As inscrições seguem até o dia 1º de novembro, com encerramento às 18h, horário de Brasília.

Confira o edital acessando o link: www.sistemafaeb.org.br/senar/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-007-2017-SELECAO-JUAZEIRO-2017.pdf.

adblock ativo