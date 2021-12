Seminários Territoriais discutem a reforma do Ensino Médio

Uma série de seminários para discutir a reforma do Ensino Médio será promovida entre os meses de novembro e dezembro pela Secretaria da Educação do Estado. O 1º Ciclo de Seminários Territoriais: “Ensino Médio em debate” tem o objetivo de ampliar o debate e a escuta com a comunidade educacional baiana, atendendo a pauta nacional sobre o Ensino Médio, e agregará os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). A primeira edição da série começa nesta segunda-feira (13), em Paulo Afonso, das 8 às 16h, na sede da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

Na programação, constam mesas redondas voltadas para as temáticas em torno da reforma do Ensino Médio e um bate-papo sobre os desafios das “Novas Arquiteturas Curriculares para o Ensino Médio”. A atividade contará com a participação de gestores escolares, representantes de universidades, dos conselhos municipais de Educação, secretarias municipais de Educação, entidades estudantis, associações de pais de alunos, escolas privadas, municipais e estaduais, líderes de classe, sindicato de professores e de associações científicas existentes no Território.

Próximos encontros

Ainda na semana que vem, o seminário será realizado, na terça-feira (14), em Valença (NTE 6) e em Santo Antônio de Jesus (NTE 21). Em Valença, o seminário será no Colégio Estadual Gentil Paraíso Martins e em Santo Antônio de Jesus, no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes.

Programação

Novembro

13/11 - NTE 24 (Paulo Afonso)

14/11 - NTE 06 (Valença) e NTE 21 (Santo Antônio de Jesus)

16/11 - NTE 17 (Ribeira do Pombal) e NTE 27 (Eunápolis)

28/11 - NTE 02 (Bom Jesus da Lapa) e NTE 08 (Itapetinga)

29/11 - NTE 20 (Vitória da Conquista)

30/11 - NTE 22 (Jequié) e NTE 23 (Santa Maria da Vitória)

Dezembro

04/12 - NTE 19 (Feira de Santana) e NTE 26 (Região Metropolitana de Salvador)

05/12 - NTE 01 (Irecê), NTE 18 (Alagoinhas), NTE 03 (Seabra) e NTE 04 (Serrinha)

06/12 - NTE 10 (Juazeiro), NTE 12 (Macaúbas) e NTE 07 (Teixeira de Freitas)

07/12 - NTE 16 (Jacobina), NTE 13 (Caetité), NTE 11 (Barreiras), NTE 14 (Itaberaba), NTE 05 (Itabuna) e NTE 15 (Ipirá)

11/12 - NTE 09 (Amargosa)

12/12 - NTE 25 (Senhor do Bonfim)

