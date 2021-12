Saúde sem Fronteiras chega a Sítio do Mato, São Félix do Coribe e Mucugê

Os municípios Sítio do Mato, São Félix do Coribe e Mucugê recebem a visita do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) que tem como objetivo realizar exames de mamografia para detectar precocemente casos de câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos. Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. O atendimento começa às 7 da manhã e encerra às 18 h.

Em Sítio do Mato, o atendimento começou no sábado (1º/12) e prossegue até quarta-feira (5). A unidade móvel ficará estacionada na Praça Luís Eduardo Magalhães, no centro da cidade, e 549 mulheres estão aptas à realização do exame. Em Em São Félix do Coribe, o atendimento também começou no sábado e prossegue até quinta (6), na Praça do Forró, no centro da cidade, onde 694 mulheres deverão realizar a mamografia. Esta segunda-feira (3) é a vez de Mucugê receber o Saúde sem Fronteiras. Serão atendidas atendidas 555 mulheres de 50 a 69 anos e a unidade móvel estará estacionada na Praça do Garimpeiro, no centro da cidade, até o dia quinta (6).

O Saúde sem Fronteiras tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

