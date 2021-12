Saúde sem Fronteiras chega a Cordeiros, Ibotirama e Barra

A partir desta segunda-feira (9), a população feminina de 50 a 69 anos residente nos municípios de Cordeiros, Ibotirama e Barra será atendida pelo programa itinerante Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. Para ser atendida, a mulher que esteja na referida faixa preconizada pelo Ministério da Saúde como de maior incidência de câncer de mama deverá comparecer ao local, a partir das 7h, levando um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. Os exames serão realizados diariamente até às 18h.

Em Cordeiros, o atendimento prossegue até o dia 12/4, na unidade móvel estacionada na Praça José Moreira Cordeiros, no Mercado Municipal. A SESAB pactuou o atendimento para 652 mulheres. Já em Ibotirama, o programa se fará presente até dia 20/4, para 1.561 mulheres. A unidade móvel estará estacionada na Praça Ives de Oliveira, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Em Barra, serão 2.536 mulheres para realizar o exame de mamografia. A unidade móvel estará na Praça Barão de Cotegipe, mais conhecida por Praça do Coreto. O atendimento irá funcionar até 26/4.

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento. O atendimento, que visa ampliar e descentralizar o acesso a serviços de Saúde, é feito em unidades móveis equipadas. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia na região de residência das pacientes. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

