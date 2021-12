Rodovia BA-335 em Pilão Arcado será recuperada e pavimentada

A recuperação e pavimentação de 56 quilômetros da Rodovia BA-335, entre Pilão Arcado e Lagoa do Padre, foram liberadas pelo governador Rui Costa no sábado (10). A obra é orçada em mais de R$ 13 milhões e atenderá os municípios de Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova, cortadas pela BA-335, por onde trafegam, diariamente, 320 veículos.

Durante a solenidade, Rui Costa inaugurou o Sistema Simplificado de Água da localidade de Lagoa do Ataim e assinou ordem de serviço para início das obras de implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água nas localidades de Brejo da Serra, Canto Grande, Junco e Jatobá.

Ainda na região, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, bem como 18 convênios do Pró-Semiárido. Também serão entregues 1.280 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma ambulância para a prefeitura, um trator e a entrega de placa que marca a implantação de 1.307 cisternas no município.

adblock ativo