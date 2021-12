Recuperação de estradas e limpeza de aguadas são discutidas entre prefeitos e o Constesf

Prefeitos dos municípios de Juazeiro, Campo Alegre de Lourdes, Curaçá e Canudos, além de representantes de Sento-Sé, Uauá, Casa Nova, Sobradinho e Pilão Arcado, se reuniram em assembleia para debater o projeto de recuperação e manutenção de estradas que está em execução pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), através de convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia.

Trechos que dão acesso a Sento-Sé, em Quixaba e Piçarrão, e o trecho da BA-316 à BR-235, entre Sobradinho e Casa Nova, já receberam serviços como capina, roçagem e limpeza lateral, limpeza de bueiros, tapa buracos com massa asfáltica, patrolamento, terraplanagem, drenagem e sinalização. "A próxima estrada que receberá nossos serviços é o trecho entre Juazeiro e Sobradinho. A nossa equipe irá, na próxima semana, começar a avaliação do local, a fim de melhorar o tráfego e garantir mais segurança a quem utiliza a via", garantiu o presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

Os prefeitos também discutiram e definiram a execução de mais um projeto pelo consórcio. Através de convênio no valor de R$ 280 mil com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), relata Rabelo, serão realizados, em parceria com os municípios, serviços de limpeza, ampliação e requalificação de aguadas, barreiros e barragens na região. "Este é mais um resultado dos nossos esforços que irão ajudar 448 famílias do nosso Território, que precisam de acesso à água para conviver produtivamente nas suas propriedades rurais".

