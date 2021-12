Presidente da Policlínica Regional em Juazeiro é eleita

A prefeita de Sento-Sé, Ana Passos, e o prefeito de Uauá, Lindomar Dantas, foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, da Policlínica Regional que está sendo construída em Juazeiro. A votação foi feita pelos prefeitos dos municípios que compõem o Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), nesta quinta-feira (28). A unidade de saúde vai atender a população dos dez municípios da região norte da Bahia.

Presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo destaca que a nova policlínica territorial é uma conquista que vai suprir uma importante demanda dos municípios. “Demos, hoje, mais um passo em direção à concretização de um importante equipamento que vai melhorar, com certeza, a saúde do nosso povo, suprindo uma necessidade latente de uma população de quase 544 mil habitantes. Serão investidos R$ 24 milhões para construção e aquisição de equipamentos e a manutenção será compartilhada entre o Estado e nossos municípios”, afirmou.

Ainda segundo Genário Rabelo, a policlínica está prevista para ser inaugurada no primeiro semestre de 2019 e oferecerá exames de alta complexidade e consultas em até 18 especialidades. O prédio está sendo construído na Avenida São João, em Juazeiro, e terá em torno de três mil metros quadrados de área construída, além de estacionamento e um micro-ônibus para transporte de pacientes dos municípios consorciados.

