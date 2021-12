Prefeitos se reúnem com Consórcio Sustentável do Território do São Francisco

O presidente do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), Genário Rabelo, se reuniram com os prefeitos de Sobradinho, Remanso, Campo Alegre, Juazeiro, Curaçá e Sento-Sé para discutir sobre projetos e serviços para 2019. Entre outras articulações, os gestores municipais definiram a execução de mais uma etapa do Projeto Cisternas, que até agora já entregou mais de 2.500 tecnologias em todos os municípios, bem como a continuação dos serviços de limpeza e ampliação de aguadas, e recuperação e manutenção de estradas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia (SEINFRA).

A implantação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) em todo o território e ampliação do Projeto de Regularização Fundiária também foram destaques na reunião. O presidente da CONSTESF, que também é prefeito de Canudos, afirmou que a prioridade da sua gestão é manter os projetos que beneficiam milhares de pessoas e buscar novos serviços de fortalecimento do Território. "Nós, prefeitos, sabemos que unindo nossas forças e recursos podemos trabalhar muito mais pela nossa população e este é o objetivo da nossa entidade. Em 2019, seguiremos com os projetos importantes para o território, mas já estamos articulando, junto aos secretários estaduais e o governador Rui Costa, novas parcerias para trazer ainda mais desenvolvimento e serviços para os dez municípios".

