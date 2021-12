Prefeito eleito de Serra do Ramalho diz que verba deixada no caixa pelo ex-gestor é "irrisória"

:

O prefeito eleito para a gestão 2021-2024, Eli Carlos Dos Anjos Santos (PSDB), o valor deixado nos cofres públicos pelo ex-prefeito Ítalo Anunciação (PSD) não são suficientes para pagar os vencimentos atrasados dos servidores públicos. Em entrevista ao Bahia Notícias, Lica, como é conhecido no município, disse que ainda não pode revelar o valor do montante deixado pelo antigo gestor., mas adiantou que a cidade passará por dificuldades.

“Hoje (terça-feira, 5), fui ao banco e imprimi todos os extratos do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Amanhã (nesta quarta, 6), teremos acesso ao extrato das transferências anteriores para que possamos fazer um relatório e apresentar. Mas nas contas que tivemos acesso não têm recursos suficientes para pagar o servidores”, disse.

O prefeito falou sobre a situação dos servidores que não receberam os vencimentos referentes ao mês de dezembro do ano passado e ao 13º salário. “Pelo que o jurídico nos orientou, não é obrigação da gestão que entra assumir uma dívida da gestão anterior, uma vez que o dinheiro estava na conta e ele tirou para outros fins. Daí caberá denúncia para quem transferiu, seja ele gestor, secretário, tesoureiro, enfim, as pessoas envolvidas. Mas isso eu não posso garantir, pois não sei se foi isso que aconteceu”.

Ainda conforme o atual gestor, há mais de dez dias ele tenta contato com o antigo gestor para saber sobre os recursos, mas não obtém retorno. “Algumas contas estão zeradas, outras com pouco recurso e abaixo do esperado. Como não tivemos acesso, o banco nos ofereceu um relatório do dia 1º até hoje, não temos acesso ao relatório do mês de dezembro (de 2020), mas no mês de janeiro (deste ano), o recurso que tem é bem irrisório em relação ao que o município deve aos servidores”, declarou.

Ao longo desta semana o prefeito disse que espera finalizar e divulgar os relatórios sobre as contas do município. (Informações do Bahia Notícias).

adblock ativo