Prefeito de Juazeiro e presidente do Constesf cobram construção de policlínica

O prefeito de Juazeiro, Paulo Bomfim, e o o presidente do Consórcio Sustentável do Território Sertão do São Francisco (Constesf), Geo Rabelo, que também é prefeito de Canudos, cobram celeridade aos gestores municipais e vereadores da região para a construção da Policlínica Regional . Em reunião na sexta-feira (15), eles discutiram a importância da instalação da unidade para as melhorias dos serviços de saúde à população.

“Criando um consórcio de Saúde, os municípios do lado baiano teriam mais acesso aos médicos especialistas, pois é esta a preocupação do governador Rui Costa: pensar no povo da Bahia, com todo o respeito ao Estado vizinho. Os prefeitos e vereadores precisam se sensibilizar e fazer com que a lei de adesão ao consórcio e modelo da gestão e funcionamento da unidade de saúde sejam aprovadas o quanto antes. Outras regiões no Estado já foram beneficiadas e tiveram melhoras significativas”, destacou o prefeito de Juazeiro.

O presidente do CONSTESF afirmou que o legislativo e o executivo dos municípios precisam se alinhar para que a Policlínica Regional seja instalada e a população beneficiada. “O momento é de prestar melhores serviços de saúde para as pessoas de dez cidades que necessitam desse atendimento. A população não pode ser prejudicada por questões político-partidária. O governador já sinalizou o desejo de iniciar a construção o mais rápido possível, mas os prefeitos e vereadores precisam colaborar”, declarou Geo Rabelo.

adblock ativo