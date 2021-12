Posto SAC em Juazeiro interrompe funcionamento nesta segunda-feira

A unidade da Rede SAC em Juazeiro, no Norte do Estado, interrompe suas atividades nesta segunda-feira (16), retornando ao seu horário habitual de funcionamento na terça-feira (17), devido a antecipação do feriado dos comerciários na cidade.

Inaugurada em setembro, a unidade SAC de Juazeiro fica localizada no Juá Garden Shopping e atende o público das 9h às 18h, oferecendo, ainda, a possibilidade de atendimento agendado no período da tarde.

adblock ativo