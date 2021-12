Ponto SAC será inaugurado em Sento Sé

O município de Sento Sé recebe, nesta terça-feira (24), às 14h30, uma unidade do Ponto SAC – a 33ª da Rede SAC (Serviço de Atendimento ao cidadão). Com capacidade para mais de 2,4 mil atendimentos por mês, o equipamento vai beneficiar a mais de 360 mil pessoas, considerando a população local e de municípios vizinhos, como Sobradinho, Campo Formoso, Morro do Chapéu, Pilão Arcado e Remanso. A solenidade de inauguração do posto contará com a participação do secretário da Administração (SAEB), Edelvino Góes. O atendimento à população começa na quarta-feira (25).

O Ponto SAC Sento Sé teve um investimento total de, aproximadamente, R$ 260 mil, e conta com um ponto de triagem para documentos, área de espera com 21 lugares, e três guichês de atendimento. O local ainda terá o Atende, sistema projetado para o gerenciamento do atendimento e de filas, além do fornecimento de relatórios que retratam as características e etapas do atendimento, tornando mais eficiente a gestão.

A unidade está situada no centro da cidade, na Praça Dr. Juvêncio Alves, em uma área interna construída de 86,96m², e vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h. No Ponto SAC Sento Sé será possível realizar a emissão, por mês, de 660 Carteiras de Identidade; 880 Carteiras de Trabalho; e 880 para os outros serviços, como CPF e Certidão de Antecedentes Criminais, além de serviços do Centro de Atendimento Previdenciário (CEPREV) e do Planserv, para assistência à saúde dos servidores estaduais.

De acordo com a Secretaria de Administração do Estado, com o Ponto SAC Sento Sé, a Rede SAC chega a 73 unidades de atendimento, sendo 37 Postos (na capital, região metropolitana e interior) e 33 Pontos SAC. Além disso, operam três rotas do SAC Móvel, unidades itinerantes que percorrem localidades que não possuem SAC. Para outras informações sobre serviços prestados, horários de atendimento e endereços, a SAEB disponibiliza o aplicativo e o portal do SAC Digital , além do site institucional do SAC .

