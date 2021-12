Policlínica Regional de Saúde do Território do São Francisco vai contemplar dez municípios

Juazeiro é sede da Policlínica Regional de Saúde do Território do São Francisco, inaugurada pelo governador Rui Costa, na terça-feira (30). O novo equipamento de Saúde vai atender a mais de 500 mil habitantes de dez municípios da região: Sento-Sé, Casa Nova, Curaçá, Pilão Arcado, Remanso, Sobradinho, Uauá, Campo Alegre de Lourdes e Canudos, além de Juazeiro. A população terá acesso a 18 especialidades, incluindo exames de alta complexidade, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, e consultas. Para a construção e equipamento da policlínica foram investidos cerca de R$ 21,3 milhões.

A partir de agora, os municípios serão responsáveis pelo funcionamento e gestão, arcando com 60% dos custos, enquanto o Estado arca com 40%. "Está é uma parceria que deu certo. Quando o governador nos trouxe a proposta de trabalharmos juntos para aperfeiçoar o serviço de Saúde no Território, atendendo às demandas mais urgentes, nós, prefeitos, aceitamos prontamente. Estamos investindo em mais saúde porque sabemos que nosso povo precisa. Por isso, hoje a nossa felicidade é imensa diante de uma estrutura tão completa", comemorou o prefeito de Canudos e presidente do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), Genário Rabelo.

O governador Rui Costa ressaltou falou sobre a entrega da décima policlínica e da descentralização do atendimento à saúde de qualidade no Estado. "Quero agradecer a cada um dos prefeitos porque sem eles isso não seria possível. A partir de agora vem o mais difícil: quem vai gerir essa policlínica são os municípios, através do consórcio de saúde. Parabenizo a presidenta, a prefeita Ana Passos, e digo, com orgulho, que vocês têm aqui o que há de melhor entre os serviços públicos e privados na Bahia”, discursou Rui que, além da Policlínica, entregou uma unidade móvel para a operação do Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama.

