Polícia resgata empresário um dia após ser vítima de sequestro em Casa Nova

Um empresário foi resgatado na noite desta terça-feira, 22, após sofrer sequestro em Casa Nova, Sertão do São Francisco, na última segunda-feira, 21. Os sequestradores interceptaram o empresário, que estava em um veículo, em um trecho da BR-235, sentido Remanso.

Uma mulher que acompanhava o empresário foi amarrada e deixada em uma estrada, que após conseguir ajuda, informou sobre o fato aos policiais. De acordo com o delegado da cidade, Arnóbio Dionísio Soares, os sequestradores entraram em contato por ligação telefônica com os familiares e pediram dinheiro. Ainda de acordo com a polícia, o veículo da vítima foi localizado pela Polícia Militar e apresentado na delegacia de Casa Nova.

A vítima foi liberada sem pagamento de resgate e os sequestradores conseguiram fugir”, disse o delegado. A polícia disse ainda que familiares da vítima e testemunhas já prestaram depoimentos e o empresário submetido a exames.

