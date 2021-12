Piscicultores de Paulo Afonso ganham bolsões de criação de peixes

Piscicultores do Rio São Francisco ganharão 20 bolsões para a criação de filhotes de peixes. A assinatura do termo de doação e a entrega simbólica dos equipamentos acontecem em Salvador, nesta sexta-feira (1º), às 15h, e faz parte da programação da FENAGRO 2017, que acontece no Parque de Exposições até domingo, 3. Os bolsões beneficiarão 20 famílias da Associação de Pequenos Criadores de Peixes de Lagoa do Junco, do povoado de Xingozinho, em Paulo Afonso.

“A piscicultura é fonte de emprego e renda importantíssima para as famílias que moram às margens do São Francisco. Com os bolsões elas poderão aumentar sua produtividade e, consequentemente, sua renda”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

