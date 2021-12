Pescadores e produtores de Paulo Afonso, Rodelas e Glória são beneficiados com ações da Bahia Pesca

A Bahia Pesca realiza a partir desta quinta-feira (22), atividades de fortalecimento da pesca e aquicultura no Território de Identidade de Itaparica. Produtores e pescadores de Paulo Afonso, Glória e Rodelas serão beneficiados com equipamentos para comercialização de pescado, ações de assistência técnica e entrega de Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP). O documento é indispensável para acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Habitação Popular.

A primeira ação será a Feira do Peixe, que acontece em Paulo Afonso até sábado (24), das 6h às 14h. No local, serão vendidas cerca de nove toneladas de pescado. O evento reunirá, aproximadamente, 30 pescadores no Mercado da Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CEAPA), que fica na Avenida José Hemetério de Carvalho, no bairro do Perpétuo Socorro).

As entregas de DAP vão acontecer na sexta (23) e no sábado (24). Os primeiros pescadores beneficiados – cerca de 40 profissionais associados à Colônia de Pescadores Z-86 – serão os de Glória. Em seguida eles assistirão a uma palestra da Bahia Pesca sobre o programa de assistência técnica e extensão rural que a empresa realizará ao longo de 2018 e 2019. A distribuição das DAP e a palestra acontecem às 10h na Praça da Juventude, na orla de Glória. No sábado, também às 10h, será a vez de 25 pescadores de Rodelas receberem as DAP e assistirem a palestra, no Clube de Rodelas, na Avenida Beira Rio, centro.

adblock ativo