Pescadores do Vale do São Francisco já podem receber a DAP

A partir desta quarta-feira (16) até 23 de junho, a Bahia Pesca - empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado (SEAGRI) - cadastra profissionais dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Sítio do Mato interessados em obter a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/PRONAF).

“Com a DAP, o pescador é reconhecido como produtor rural e pode acessar diversos programas dos governos estadual e federal para o desenvolvimento da pesca e aquicultura, a exemplo de financiamentos com baixa taxa de juros”, explica a coordenadora de promoção social da Bahia Pesca, Eliana Carla Ramos.

A ação será realizada nos dias 16 e 17 de junho em Sítio do Mato, na Associação de Pescadores e Aquicultores Sitiomatense (A-145). Já nos dias 18, 19 e 21 de junho, o cadastramento acontece em Serra do Ramalho, na colônia Z-75. E nos dias 22 e 23 de junho serão cadastrados os profissionais da Associação dos Pescadores e Aquicultores do Rio das Rãs, em Bom Jesus da Lapa. Os interessados podem solicitar a DAP de 8h às 12 e das 13h às 17h30.

Para ter acesso ao documento, o profissional deve apresentar cópias de RG e CPF (inclusive dos cônjuges, se houver), comprovante de residência, Registro Geral de Pesca, NIT ou PIS, certidão de casamento e, no caso de viúvos, certidão de óbito do parceiro. É preciso também informar a renda dos membros da família.

