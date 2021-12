Pescadores de Abaré, Chorrochó e Rodelas serão cadastrados em programas sociais

A partir desta quarta-feira (22), pescadores do Território de Itaparica serão cadastrados no CadCidadão, sistema do governo da Bahia que registra a situação social dos profissionais e encaminha-os para programas sociais. O cadastramento será realizado por meio do projeto “Bahia Pesca Itinerante”, ação realizada pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura), em parceria com a empresa Mandacaru. Serão visitados três municípios da região: Abaré, Chorrochó e Rodelas.

O primeiro município a receber a Bahia Pesca será Abaré, no quarta (22), que estacionará sua van na Aldeia Tumbalalá Missão Velha, na zona rural. Na quinta (23) será a vez de Chorrochó e a ação será realizada em frente ao Clube Recreativo Tarrachiense, no povoado de Barra do Torrachil). Já em Rodelas, os pescadores serão atendidos na sexta (24), em frente ao auditório do antigo Fórum da Cidade (Praça José Alventino Lima, Centro). Em todas as cidades, o atendimento será realizado das 9h às 17h.

Além de realizarem o seu cadastramento no CadCidadão, os pescadores poderão, durante o evento, solicitar a emissão de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), que é um documento indispensável para acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de Alimentos e o de Habitação Popular.

adblock ativo